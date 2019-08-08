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08 серпня 2019, четвер, 13:51 133
Бізнес 2019-08-08T14:45:03+03:00
Українські Новини
З 2014 року бізнес-клімат в Україні покращився, – бізнесмен Ліщина

З 2014 року бізнес-клімат в Україні покращився, – бізнесмен Ліщина

Сергій Ліщина. Фото: прес-служба
Сергій Ліщина. Фото: прес-служба

За словами співвласника заводу Izovat та компанії "Українські лісопильні" Сергія Ліщини за минулі 5 років бізнес–клімат в Україні покращився.

Про це підприємець заявив в інтерв'ю діловому виданню The Page.

"Однозначно, і працювати, і дихати стало легше. Наприклад, ми до 2014 року були під тиском у певний період. Я маю на увазі правління Віктора Януковича. Тоді були дуже жорсткі умови. На ринку деревообробки Антимонопольним комітетом порушувалися справи про змову між виробниками ДСП, - розповів Сергій Ліщина. - На щастя, ми перечекали, або просто люди зі старої команди не знайшли рішення, хто буде управляти цим бізнесом. Він був розрізнений, належав різним компаніям – швейцарським, австрійським. Були навіть залучені посли Швейцарії та Австрії, і великих проблем вдалося уникнути".

Ліщина впевнений, що правила гри в країні стали більш цивілізовані. "Звичайно, ми бачимо в новинах, що всяке відбувається. Але я думаю, що відсоток брутального рейдерства знизився практично до нуля", - заявив він.

Підприємець Сергій Ліщина володіє значними частками в заводі з виробництва вати Izovat, в активах у сфері деревообробки, кількох фанерних заводів і компанії "Українські лісопильні". Ліщина починав займатися бізнесом в Україні в 90-ті роки. Тоді він торгував хімічною сировиною, поступово перейшовши до продажу готової продукції – будівельних матеріалів.

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