НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Евдокимова задержали. Остальным подготовили подозрения", - сказал он.

Также источник отметил, что подозрения подготовлены 6 людям - Евдокимову, бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".

В июле Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.