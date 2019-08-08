НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Евдокимова задержали. Остальным подготовили подозрения", - сказал он.\r\nТакже источник отметил, что подозрения подготовлены 6 людям - Евдокимову, бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК.\r\nКак сообщали Українські Новини, НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".\r\nВ июле Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.