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08 августа 2019, четверг, 12:03 118
Экономика 2019-08-08T12:05:50+03:00
Українські Новини
НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова

НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Евдокимова задержали. Остальным подготовили подозрения", - сказал он.

Также источник отметил, что подозрения подготовлены 6 людям  - Евдокимову, бывшему председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".

В июле Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

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