ПУМБ подключился к BankID

Первый украинский международный банк (ПУМБ) подключился к системе BankID от Национального банка.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Это значит, что все клиенты ПУМБа могут воспользоваться упрощенной системой идентификации на порталах государственных учреждений.

Чтобы воспользоваться BankID клиентам ПУМБ нужно: в поле «логин» ввести номер телефона в формате +38 (код оператора) номер телефона; в поле «пароль» ввести пароль к интернет-банкингу ПУМБ Online; ввести одноразовый ОТР-пароль с СМС.

ПУМБ стал 9 банком, который подключился к системе BankID от НБУ.

«Подключение к BankID - это еще один шаг навстречу нашим клиентам. Отныне им больше не нужно предоставлять документы для подтверждения личности - за них это делает банк», - прокомментировал директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук

Система идентификации BankID поддерживается на порталах Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), порталом для создания электронных петиций в Кабинет Министров Украины, Единым государственным порталом административных услуг, веб-порталами предоставления электронных услуг Киева и Харькова, порталом Единой системы местных петиций, порталом «Обратная связь», Онлайн-системой «Общественный бюджет», порталом общественной организации «Электронная демократия», системой электронной идентификации (GOV ID), порт лом общественного проекта «Бюджет городских инициатив», порталом платформы гражданских инициатив «Мой голос».

Использование системы BankID на порталах государственных и общественных организаций с целью получения административных услуг означает, что клиент дает согласие на передачу персональной информации, которую клиент ранее предоставил банку, учреждению, на портале которого проходит регистрация.

Банк может передавать только следующую информацию: ФИО, дату рождения, адрес по месту регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты, скан-копии паспортного документа и идентификационного кода при наличии.

Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".

"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.

В январе-июне Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил прибыль на 26% 1,27 млрд гривен.

Национальный банк определил 14 системно важных банков в соответствии с обновленной методологией.