В Великобритании представили чернобыльскую водку

Команда ученых из Великобритании и Украины произвела экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передают Українськi Новини.

"Для изготовления экспериментальной партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - сказано в нем.

В своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственные культуры, выращенные на этой территории.

Так, в экспериментальных образцах ученые обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк/кг) стронция-90, но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14.

Отчет получил положительный отзыв в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Проверку воды и алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков.

Водка "Атомик" была разработана в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC), который хочет выяснить, когда и безопасно ли начинать использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно сообщению, в планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

При этом профессор Джим Смит из Университета Портсмута отметил, что выращивание зерна в самой зоне отчуждения в промышленных масштабах не планируется, поскольку там сейчас находится заповедник дикой природы.

Исследователи подчеркивают, что сегодня многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

На данный момент создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем будет производить и продавать крафтовой водку "Атомик".

Отмечается, что для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство.

Как сообщали Українськi Новини, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обнаружили старый проржавевший радиоактивный грузовик, возможно, времен аварии на АЭС.

Из-за небывалой популярности сериала "Чернобыль" от HBO спрос на экскурсии в Зону отчуждения ЧАЭС вырос на 30-40%.