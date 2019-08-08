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08 августа 2019, четверг, 09:38 13
Общество 2019-08-08T09:38:32+03:00
Українські Новини
Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Многоквартирные дома
Многоквартирные дома

Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українськi Новини.

Согласно ему, агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.

Отмечается, что воспользоваться программой смогут около 3 тыс. ОСМД.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.

28 марта Фонд энергоэффективности и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

Соглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".

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Кот. Фото: pixabay
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