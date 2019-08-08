Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).\r\nОб этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.\r\nОтмечается, что воспользоваться программой смогут около 3 тыс. ОСМД.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.\r\n28 марта Фонд энергоэффективности и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.\r\nСоглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".