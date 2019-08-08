Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передают Українськi Новини.

Согласно ему, агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.

Отмечается, что воспользоваться программой смогут около 3 тыс. ОСМД.

Как сообщали Українськi Новини, Фонд энергоэффективности хочет запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда.

28 марта Фонд энергоэффективности и Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) подписали соглашение с Укргазбанком об участии банка в финансировании проектов фонда.

Соглашение запустило процесс получения грантового финансирования проектов тестовой программы модернизации объединений совладельцев многоквартирных домов "первые ласточки".