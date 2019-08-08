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08 серпня 2019, четвер, 09:50 15
Судова влада 2019-08-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ і САП закінчили розслідування проти Насалика, який не задекларував $1,2 млн

НАБУ і САП закінчили розслідування проти Насалика, який не задекларував $1,2 млн

Ігор Насалик
Ігор Насалик

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили розслідування кримінального провадження стосовно міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області, за підозрою в недекларуванні 1,2 млн доларів, отриманих у борг.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з даними слідства, Насалик вніс недостовірні відомості в декларації за 2015-2018 роки.

Встановлено, що Насалик отримав в борг 1,2 млн доларів від фізособи, але не задекларував їх.

Йому було повідомлено про підозру у злочині за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

7 серпня захисту Насалика відкритий доступ до матеріалів справи для ознайомлення.

Після ознайомлення справа буде передана до суду.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ доручила НАБУ розслідувати недостовірне декларування інформації міністром Ігорем Насаликом.

Раніше суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Насалика через можливу розтрату держкоштів.

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