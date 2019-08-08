НАБУ і САП закінчили розслідування проти Насалика, який не задекларував $1,2 млн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили розслідування кримінального провадження стосовно міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області, за підозрою в недекларуванні 1,2 млн доларів, отриманих у борг.\r\nПро це йдеться в повідомленні НАБУ, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з даними слідства, Насалик вніс недостовірні відомості в декларації за 2015-2018 роки.\r\nВстановлено, що Насалик отримав в борг 1,2 млн доларів від фізособи, але не задекларував їх.\r\nЙому було повідомлено про підозру у злочині за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.\r\n7 серпня захисту Насалика відкритий доступ до матеріалів справи для ознайомлення.\r\nПісля ознайомлення справа буде передана до суду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ доручила НАБУ розслідувати недостовірне декларування інформації міністром Ігорем Насаликом.\r\nРаніше суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Насалика через можливу розтрату держкоштів.