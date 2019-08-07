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07 августа 2019, среда, 19:49 376
Происшествия 2019-08-07T19:50:57+03:00
Українські Новини
Сломался светофор: две иномарки столкнулись на перекрестке в Киеве

Сломался светофор: две иномарки столкнулись на перекрестке в Киеве

В среду, 7 августа, в Киеве на пересечении бульвара Перова и улицы Петра Запорожца произошло ДТП с участием автомобилей Citroen и Renault Dokker. Причиной аварии стала неисправность в работе светофоров на перекрестке, сообщает "Информатор".

Само ДТП произошло около 13:40.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские, автомобили выехали на перекресток одновременно как раз из-за неисправности в работе светофора. В результате оба водителя получили легкие травмы. Им оказала помощь бригада медиков. Также на месте находилась следственно-оперативная группа, которая занималась фиксацией происшествия и экипаж патрульной полиции.

Также как отметили в полиции, заявки по поводу неработающего светофора поступали до ДТП, и на место была отправлена ремонтная бригада. Ремонтники не успели доехать до места и предотвратить аварию.

ДТП в Днепровском районе Киева. Фото: ДТП в Днепровском районе Киева. Фото: "Информатор"

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