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08 серпня 2019, четвер, 08:26 13
Події 2019-08-08T11:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Окружній від сильного зіткнення загорівся Daewoо

У Києві на Окружній від сильного зіткнення загорівся Daewoо

ДТП на Окружній у Києві. Фото: Інформатор
ДТП на Окружній у Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 7 серпня, у Києві на Кільцевій дорозі зіткнулися Honda Pilot і Daewoo Lanos, який загорівся від зіткнення. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 23:00 при в'їзді на Жулянський міст.

За словами очевидців, водій Honda Pilot з жінкою-пасажиром в салоні рухався в крайній правій смузі руху по Кільцевій дорозі в сторону проспекту Леся Курбаса. Чоловік за кермом Honda пригальмував, потрапивши в невелику тягучку перед Жулянським мостом. У цей момент у позашляховик на швидкості влетів водій Daewoo Lanos.

ДТП на Окружній у Києві. Фото: ІнформаторДТП на Окружній у Києві. Фото: Інформатор

За даними видання, удар був такої сили, що моторний відсік Lanos загорівся. На щастя, пожежу вдалося швидко загасити підручними засобами. Від зіткнення серйозні травми отримав чоловік, який був за кермом Daewoo і, за словами очевидців, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій не був пристебнутий і сильно вдарився грудьми об кермо, а головою об лобове скло. Прибулі на місце події медики терміново госпіталізували його в найближчу лікарню. Водій і пасажирка Honda серйозних травм не отримали.

В результаті аварії, у Lanos практично повністю знищена всі передня частина, розбите лобове скло, а кермо увійшло в торпедо. У Pilot невеликі пошкодження задньої частини. На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі та винуватця ДТП встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, дві іномарки зіткнулися на перехресті в Києві.

Раніше в Києві на проспекті Бажана дотла згорів автомобіль, пробка заважала його загасити.

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