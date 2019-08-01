В Киеве на проспекте Бажана дотла сгорел автомобиль, пробка мешала его потушить

1 августа в Киеве, на проспекте Николая Бажана загорелся автомобиль BMW X5. Работники ГосЧС не могли подъехать к месту аварии из-за сильной пробки. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Очень тяжело прорывались спасатели ГосЧС на серьезное ДТП с пожаром BMW Х5 в Киеве на проспекте Бажана. Граждане пропускали очень нехотя, приходилось много сигналить, сирена не на всех влияет... У всех очень важные дела... Из-за плотной пробки, которую сразу организовали участники движения, добавив 2 ряда, к прибытию спасателей ГосЧС автомобиль полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобиль вспыхнул после того, как врезался в отбойник. Загорелась также трава на разделителе. В результате возгорания автомобиль сгорел полностью. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Также сегодня, в ночь на 1 августа в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими.