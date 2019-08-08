підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 06:30 56
Життя 2019-08-08T09:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають день котів: 10 цікавих фактів

Сьогодні відзначають день котів: 10 цікавих фактів

Сьогодні, 8 серпня, по всьому світу відзначають День кота (День кішок).

Міжнародним днем котів з 2002 року вважають 8 серпня. Його ініціював Міжнародний фонд Animal Welfare. У деяких країнах День котів святкується в інші дні.

До цього свята Українські Новини зібрали цікаві факти про котів:

  1. Найбільший довгожитель серед зареєстрованих кішок вважається Крим Пафф, який прожив 38 років і 3 дні (з 1967 по 2005).
  2. Коти можуть відчути легкі поштовхи землі за 10-15 хвилин до очікуваного землетрусу.
  3. У більшості країн чорна кішка вважається символом нещастя, у Великобританії і Австралії, вони, навпаки, розглядаються як тварини, що приносять удачу.
  4. Кішка може розвивати максимальну швидкість 50 км/год, але тільки на короткі дистанції.
  5. Кішка практично ніколи не нявкає іншим кішкам, в основному цей звук призначається людям. Вони, як правило, бурчать або шиплять на інших представників котячих.
  6. У світі наразі нараховується близько 600 мільйонів домашніх котів.
  7. Коти муркочуть на частоті, яка може допомогти у зміцненні кісток
  8. Коти не відчувають солодкого смаку
  9. Кішки більш емоційні, ніж собаки
  10. Кішки відмінно бачать за слабкого освітлення, однак, всупереч поширеному міфу, в абсолютній темряві вони бачити не можуть.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.

Тим часом у США кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі.

Також вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.

Більше новин про: кіт Всесвітній день котів день котів 8 серпня

Архів
Новини
Претендент на посаду в АРМА загрожує блогеру судом за критичний пост 09:13
Справа Корвалолу - тест для нової судової влади, - Карасьов 09:07
Таксист вилетів на алею і зніс дерево у Печерському районі через пішохода 08:35
Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч 08:13 Документ
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень 08:00
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok