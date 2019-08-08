Сьогодні відзначають день котів: 10 цікавих фактів

Сьогодні, 8 серпня, по всьому світу відзначають День кота (День кішок).\r\nМіжнародним днем котів з 2002 року вважають 8 серпня. Його ініціював Міжнародний фонд Animal Welfare. У деяких країнах День котів святкується в інші дні.\r\nДо цього свята Українські Новини зібрали цікаві факти про котів:\r\n\r\nНайбільший довгожитель серед зареєстрованих кішок вважається Крим Пафф, який прожив 38 років і 3 дні (з 1967 по 2005).\r\nКоти можуть відчути легкі поштовхи землі за 10-15 хвилин до очікуваного землетрусу.\r\nУ більшості країн чорна кішка вважається символом нещастя, у Великобританії і Австралії, вони, навпаки, розглядаються як тварини, що приносять удачу.\r\nКішка може розвивати максимальну швидкість 50 км\/год, але тільки на короткі дистанції.\r\nКішка практично ніколи не нявкає іншим кішкам, в основному цей звук призначається людям. Вони, як правило, бурчать або шиплять на інших представників котячих.\r\nУ світі наразі нараховується близько 600 мільйонів домашніх котів.\r\nКоти муркочуть на частоті, яка може допомогти у зміцненні кісток\r\nКоти не відчувають солодкого смаку\r\nКішки більш емоційні, ніж собаки\r\nКішки відмінно бачать за слабкого освітлення, однак, всупереч поширеному міфу, в абсолютній темряві вони бачити не можуть.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.\r\nТим часом у США кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі.\r\nТакож вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.