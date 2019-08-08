Сьогодні відзначають день котів: 10 цікавих фактів

Сьогодні, 8 серпня, по всьому світу відзначають День кота (День кішок).

Міжнародним днем котів з 2002 року вважають 8 серпня. Його ініціював Міжнародний фонд Animal Welfare. У деяких країнах День котів святкується в інші дні.

До цього свята Українські Новини зібрали цікаві факти про котів:

Найбільший довгожитель серед зареєстрованих кішок вважається Крим Пафф, який прожив 38 років і 3 дні (з 1967 по 2005). Коти можуть відчути легкі поштовхи землі за 10-15 хвилин до очікуваного землетрусу. У більшості країн чорна кішка вважається символом нещастя, у Великобританії і Австралії, вони, навпаки, розглядаються як тварини, що приносять удачу. Кішка може розвивати максимальну швидкість 50 км/год, але тільки на короткі дистанції. Кішка практично ніколи не нявкає іншим кішкам, в основному цей звук призначається людям. Вони, як правило, бурчать або шиплять на інших представників котячих. У світі наразі нараховується близько 600 мільйонів домашніх котів. Коти муркочуть на частоті, яка може допомогти у зміцненні кісток Коти не відчувають солодкого смаку Кішки більш емоційні, ніж собаки Кішки відмінно бачать за слабкого освітлення, однак, всупереч поширеному міфу, в абсолютній темряві вони бачити не можуть.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.

Тим часом у США кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі.

Також вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.