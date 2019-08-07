Жодні емоції не викликають рак, - Супрун

У той час, як британськими вченими виявлено нові симптоми раку, образа

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак - це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку - одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдопорад щодо причин розвитку та методів лікування раку", - повідомила Супрун.

В.о. міністра пояснила, що рак - це ціла група хвороб і онкологія виникає через мутації або дії вірусу, після чого одна або кілька клітин починають безконтрольно ділитися.

Пухлина збільшується і метастазує - поширюється в інші частини тіла, при цьому існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, вимагає окремої терапії, і по-своєму вбиває.

"Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку", - наголосила в.о. міністра.

Супрун зазначила, що людина постійно переживає хронічний стрес або депресивний розлад, через дії гормону кортизолу і запальні процеси можуть мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.

За її словами, психологічно виснаженій людині властиво ображатися, але образи не викликають рак, також як любов до себе його не запобігає.

"Рак - це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірної спеціальної програми нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і вплив довкілля, ми кажемо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак", - пояснила Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун розвінчала міф про те, що гриби лікують рак.

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