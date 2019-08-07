Мужчина справлял нужду возле кафе в центре Полтавы и выстрелил в охранника за замечание

Во вторник, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района Полтавы, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Полтавской области, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, раненого охранника в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Как сообщает местное издание Kolo.news, инцидент произошел возле кафе "Ботаник" в центре города. Мужчина остановился возле кафе, чтобы справить нужду, а ему сделал замечание охранник заведения.

Мужчина произвел несколько выстрелов. На данный момент охранник все еще без сознания.

Также издание опубликовало видео инцидента.

https://www.youtube.com/watch?v=ToRgagHbd3I" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, глава Нацкорпуса в Виннице отказался платить 15 гривен за парковку и устроил драку с охранником. Ранее в Одессе охранник ночного клуба убил посетителя.

Кроме того, в Харькове задержали безработного мужчину, который ограбил лотерею и ранил охранника.