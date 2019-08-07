Мужчина справлял нужду возле кафе в центре Полтавы и выстрелил в охранника за замечание

Во вторник, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района Полтавы, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Полтавской области, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, раненого охранника в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.\r\nПо факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.\r\nКак сообщает местное издание Kolo.news, инцидент произошел возле кафе "Ботаник" в центре города. Мужчина остановился возле кафе, чтобы справить нужду, а ему сделал замечание охранник заведения.\r\nМужчина произвел несколько выстрелов. На данный момент охранник все еще без сознания.\r\nТакже издание опубликовало видео инцидента.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ToRgagHbd3I" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, глава Нацкорпуса в Виннице отказался платить 15 гривен за парковку и устроил драку с охранником. Ранее в Одессе охранник ночного клуба убил посетителя.\r\nКроме того, в Харькове задержали безработного мужчину, который ограбил лотерею и ранил охранника.