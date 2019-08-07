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07 августа 2019, среда, 16:35 58
Происшествия 2019-08-07T16:41:33+03:00
Українські Новини
Мужчина справлял нужду возле кафе в центре Полтавы и выстрелил в охранника за замечание

Мужчина справлял нужду возле кафе в центре Полтавы и выстрелил в охранника за замечание

Во вторник, 6 августа, около 23:00, возле одного из заведений питания Шевченковского района Полтавы, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Полтавской области, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, раненого охранника в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

По факту покушения на убийство сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Как сообщает местное издание Kolo.news, инцидент произошел возле кафе "Ботаник" в центре города. Мужчина остановился возле кафе, чтобы справить нужду, а ему сделал замечание охранник заведения.

Мужчина произвел несколько выстрелов. На данный момент охранник все еще без сознания.

Также издание опубликовало видео инцидента.

Как сообщали Українські Новини, глава Нацкорпуса в Виннице отказался платить 15 гривен за парковку и устроил драку с охранником. Ранее в Одессе охранник ночного клуба убил посетителя.

Кроме того, в Харькове задержали безработного мужчину, который ограбил лотерею и ранил охранника.

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