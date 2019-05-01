Google выпустил новый праздничный дудл

Сегодня, 1 мая, Google выпустил дудл в честь Международного дня труда, который празднуют в 143 странах, в том числе и в Украине.\r\nДудл можно увидеть на стартовой странице Google, сообщают Українські Новини.\r\n\r\nДудл к 1 мая. Фото: google\r\n1 мая – праздник, который отмечают в память о протестах рабочих в Чикаго в 1886 году. Тогда 1 мая сотня тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США потребовала ввести 8-часовой рабочий день, а потому этот день считают также Днем общенациональной борьбы за права рабочих.\r\nПервое мая как День труда впервые отметили в 1980 году. Тогда прошли также массовые демонстрации и забастовки в Вене, Кракове, Праге, Будапеште, Милане и Париже.\r\nВерховная Рада в 2017 году внесла изменения в 73 статью Кодекса законов о труде, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" был переименован в День труда.\r\nКак сообщали Українські Новини, 22 апреля в честь дня Земли Google посвятил новый дудл планете.\r\nРанее Google запустила в честь дня Всемирной паутины забавный дудл.\r\nА ко Дню всех влюбленных Google создал романтичный дудл.