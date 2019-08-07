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7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

07 августа 2019, среда, 12:45 1136 Дополнено
Происшествия 2019-08-07T12:52:20+03:00
Українські Новини
Возгорание рынка на Дарнице ликвидировано

Возгорание рынка на Дарнице ликвидировано

Автор фото: Светлана Калинько
Автор фото: Светлана Калинько

Пожар начался в павильонах крытого рынка возле станции метро "Дарница" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

"7 августа в 09:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей, 40, что в Днепровском районе столицы", - говорится в нем.

Пожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площадью 70 кв. м. с последующим распространением пламени.

Площадь пожара достигла 250 кв. м.

По данным ГосЧС, к ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.

Информации о погибших и травмированных нет.

Фото: ДСНСПожар на рынке возле метро "Дарница". Фото: ГосЧС

Причина возникновения пожара выясняется.

(Новость дополнена подробностями)

Пресс-служба ГосЧС сообщила о ликвидации пожара возле метро "Дарница".

"Пожар локализован в 10:39 на площади 250 кв. м, а ликвидирован - в 10:55", - говорится в нем.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава ГосЧС Киевского гарнизона.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ночью сгорели дотла МАФы "Спортлото" на улице Маяковского.

Ранее, 9 апреля, в Шевченковском районе Киева сгорели несколько торговых павильонов.

Также в киевской подземке загорелась торговая точка, вызвав масштабный пожар, огонь также уничтожил соседний киоск и оставил на потолке и стенах черные следы. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причиной пожара мог стать поджог. А в ночь на 15 июля в Киеве по адресу улица Михаила Драгомирова, 2А во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль Mercedes. Также огонь повредил еще один Mercedes и Mini Cooper.

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