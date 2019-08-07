Возгорание рынка на Дарнице ликвидировано

Пожар начался в павильонах крытого рынка возле станции метро "Дарница" в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.\r\n"7 августа в 09:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей, 40, что в Днепровском районе столицы", - говорится в нем.\r\nПожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площадью 70 кв. м. с последующим распространением пламени.\r\nПлощадь пожара достигла 250 кв. м.\r\n\r\nПо данным ГосЧС, к ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.\r\nИнформации о погибших и травмированных нет.\r\nПожар на рынке возле метро "Дарница". Фото: ГосЧС\r\nПричина возникновения пожара выясняется.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПресс-служба ГосЧС сообщила о ликвидации пожара возле метро "Дарница".\r\n"Пожар локализован в 10:39 на площади 250 кв. м, а ликвидирован - в 10:55", - говорится в нем.\r\nК ликвидации пожара привлекались 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава ГосЧС Киевского гарнизона.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве ночью сгорели дотла МАФы "Спортлото" на улице Маяковского.\r\nРанее, 9 апреля, в Шевченковском районе Киева сгорели несколько торговых павильонов.\r\nТакже в киевской подземке загорелась торговая точка, вызвав масштабный пожар, огонь также уничтожил соседний киоск и оставил на потолке и стенах черные следы. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причиной пожара мог стать поджог. А в ночь на 15 июля в Киеве по адресу улица Михаила Драгомирова, 2А во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль Mercedes. Также огонь повредил еще один Mercedes и Mini Cooper.