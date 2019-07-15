В центральном жилом комплексе Киева горел Mercedes, огонь зацепил еще две элитные иномарки

В ночь на 15 июля в Киеве по адресу улица Михаила Драгомирова, 2А во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль Mercedes. Также огонь повредил еще один Mercedes и Mini Cooper. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".\r\nВызов на линию "101" поступил около 04:18.\r\nКогда на место прибыли пожарные, то огонь уже полностью охватил припаркованную машину, которая стояла во дворе жилого дома ЖК "Новопечерский". Пожарным удалось локализовать возгорание в 04:32, и в 04:40 полностью ликвидировать.\r\n\r\nТакже огонь повредил припаркованный Mini Cooper, у машины оплавилась левая сторона, меньше повезло Mercedes, который стоял с другой стороны. У автомобиля сгорело колесо, часть моторного отсека и салона. Очевидцы утверждают, что именно "немец" и стал причиной возгорания.\r\n\r\nОбошлось без пострадавших. На месте работали две единицы техники спасателей, а также дежурили патрульные и медики. Подробности случившегося будет выяснять следственно-оперативная группа.\r\n\r\n\r\n\r\nПожар в ЖК "Новопечерский". Фото: "Информатор"\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6zTtQLvHaqE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, мусоровоз внезапно вспыхнул в Киеве на КПИ и укатился. Также в Киеве на Лесном массиве сгорели две "евробляхи".\r\nРанее в центре Киева водитель иномарки врезался в электроопору, его автомобиль сгорел дотла.