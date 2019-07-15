В центральном жилом комплексе Киева горел Mercedes, огонь зацепил еще две элитные иномарки

В ночь на 15 июля в Киеве по адресу улица Михаила Драгомирова, 2А во дворе жилого дома вспыхнул автомобиль Mercedes. Также огонь повредил еще один Mercedes и Mini Cooper. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "101" поступил около 04:18.

Когда на место прибыли пожарные, то огонь уже полностью охватил припаркованную машину, которая стояла во дворе жилого дома ЖК "Новопечерский". Пожарным удалось локализовать возгорание в 04:32, и в 04:40 полностью ликвидировать.

Также огонь повредил припаркованный Mini Cooper, у машины оплавилась левая сторона, меньше повезло Mercedes, который стоял с другой стороны. У автомобиля сгорело колесо, часть моторного отсека и салона. Очевидцы утверждают, что именно "немец" и стал причиной возгорания.

Обошлось без пострадавших. На месте работали две единицы техники спасателей, а также дежурили патрульные и медики. Подробности случившегося будет выяснять следственно-оперативная группа.

Пожар в ЖК "Новопечерский". Фото: "Информатор"

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Как сообщали Українські Новини, мусоровоз внезапно вспыхнул в Киеве на КПИ и укатился. Также в Киеве на Лесном массиве сгорели две "евробляхи".

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