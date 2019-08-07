Займання ринку на Дарниці ліквідовано

Пожежа почалася в павільйонах критого ринку біля станції метро "Дарниця" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"7 серпня о 09:30 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці", - йдеться в ньому.

Вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площею 70 кв. м. з наступним поширенням полум'я.

Площа пожежі досягла 250 кв. м.

За даними ДСНС, до ліквідації пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 40 осіб особового складу Київського гарнізону.

Інформації про загиблих і травмованих немає.

Пожежа на ринку біля метро "Дарниця". Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

(Новину доповнено подробицями)

Прес-служба ГосЧС повідомила про ліквідацію пожежі біля метро "Дарниця".

"Пожежа локалізована о 10:39 на площі 250 кв. М, а ліквідована - о 10:55", - йдеться в ньому.

До ліквідації пожежі залучалися 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 осіб особового складу ДСНС Київського гарнізону.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві вночі згоріли дотла МФи "Спортлото" на вулиці Маяковського.

Раніше, 9 квітня, в Шевченківському районі Києва згоріли кілька торгових павільйонів.

Також у київській підземці загорілася торгова точка, викликавши масштабну пожежу, вогонь також знищив сусідній кіоск та залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих. Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. А в ніч на 15 липня в Києві за адресою вулиця Михайла Драгомирова, 2А у дворі житлового будинку спалахнув автомобіль Mercedes. Також вогонь пошкодив ще один Mercedes і Mini Cooper.