Займання ринку на Дарниці ліквідовано

Пожежа почалася в павільйонах критого ринку біля станції метро "Дарниця" в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\n"7 серпня о 09:30 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці", - йдеться в ньому.\r\nВогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площею 70 кв. м. з наступним поширенням полум'я.\r\nПлоща пожежі досягла 250 кв. м.\r\n\r\nЗа даними ДСНС, до ліквідації пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 40 осіб особового складу Київського гарнізону.\r\nІнформації про загиблих і травмованих немає.\r\nПожежа на ринку біля метро "Дарниця". Фото: ДСНС\r\nПричина виникнення пожежі з'ясовується.\r\n(Новину доповнено подробицями)\r\nПрес-служба ГосЧС повідомила про ліквідацію пожежі біля метро "Дарниця".\r\n"Пожежа локалізована о 10:39 на площі 250 кв. М, а ліквідована - о 10:55", - йдеться в ньому.\r\nДо ліквідації пожежі залучалися 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 осіб особового складу ДСНС Київського гарнізону.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві вночі згоріли дотла МФи "Спортлото" на вулиці Маяковського.\r\nРаніше, 9 квітня, в Шевченківському районі Києва згоріли кілька торгових павільйонів.\r\nТакож у київській підземці загорілася торгова точка, викликавши масштабну пожежу, вогонь також знищив сусідній кіоск та залишив на стелі і стінах чорні сліди. Обійшлося без постраждалих. Попередньо, причиною пожежі міг стати підпал. А в ніч на 15 липня в Києві за адресою вулиця Михайла Драгомирова, 2А у дворі житлового будинку спалахнув автомобіль Mercedes. Також вогонь пошкодив ще один Mercedes і Mini Cooper.