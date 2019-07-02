В киевской подземке загорелась торговая точка, вызвав масштабный пожар

Ночью 2 июля в Деснянском районе столицы случился пожар. Проезжая в районе проспекта Владимира Маяковского, 15 патрульные заметили, что из подземного перехода валит густой дым. На место вызвали спасателей, сообщает "Информатор".

Пожар начался около 02:30.

Полицейские Деснянского района направлялись на очередной вызов, но по пути застали пожар. Очаг возгорания находился в переходе под проспектом. Внизу было практически невозможно дышать и видеть дальше расстояния вытянутой руки. Для борьбы с огнем прибыли спасатели 13-й пожарной части.

Оказалось, что в переходе загорелась одна из торговых точек. Огонь также уничтожил соседний киоск и оставил на потолке и стенах черные следы. Обошлось без пострадавших. Предварительно, причиной пожара мог стать поджог. Детальнее в происшествии будет разбираться следственная группа. Для ликвидации пожара задействовали 2 единицы техники и около 10 человек личного состава.

Пожар в переходе. Фото: "Информатор"

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