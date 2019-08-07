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07 серпня 2019, середа, 10:08 25
Фінанси 2019-08-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
Населення в липні масово скуповувало дешеву валюту

Населення в липні масово скуповувало дешеву валюту

У липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.

У липні населення продало 1 407,7 млн доларів і купив 1 501,4 млн доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

В липні міжнародні резерви збільшилися на 5,8% до 21,8 млрд доларів після того, як в червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд.

З 5 серпня 2019 в Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку IBAN у відповідності з вимогами стандарту ISO 13616.

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