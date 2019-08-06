В Москве рассмотрят апелляцию на продление ареста украинским морякам 16 августа

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты 24 военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продление срока их содержания под стражей 16 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении адвоката Николая Полозова в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Судебное заседание состоится в Московском городском суде 16 августа 2019 года в 11:00 зал 327", - говорится в нем.\r\nПо словам Полозова, 16 августа суд рассмотрит апелляции первой группы из 6 арестованных моряков.\r\nКак сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.\r\nРанее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.