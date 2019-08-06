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06 августа 2019, вторник, 17:17 53
Политика 2019-08-06T17:17:20+03:00
Українські Новини
В Москве рассмотрят апелляцию на продление ареста украинским морякам 16 августа

В Москве рассмотрят апелляцию на продление ареста украинским морякам 16 августа

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты 24 военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продление срока их содержания под стражей 16 августа.

Об этом говорится в сообщении адвоката Николая Полозова в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Судебное заседание состоится в Московском городском суде 16 августа 2019 года в 11:00 зал 327", - говорится в нем.

По словам Полозова, 16 августа суд рассмотрит апелляции первой группы из 6 арестованных моряков.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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