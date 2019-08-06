Wizz Air начнет летать из Одессы в ноябре

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) решила начать выполнение рейсов из Одессы и запустить рейс "Львов - Ларнака (Кипр)".

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Одесса", передают Українськi Новини.

Согласно ему, 6 августа авиакомпания анонсировала открытие 6 рейсов из Одессы.

Так, с 1 ноября компания намерена открыть рейс во Вроцлав и выполнять полеты по понедельникам и пятницам, а со 2 ноября - в Гданьск и Катовице по вторникам и субботам.

Также со 2 ноября планируется запуск полетов в Берлин (по вторникам и субботам) и в Будапешт (по средам и воскресеньям).

С 3 ноября ожидается открытие рейса "Одесса - Братислава", который будет осуществляться по средам и воскресеньям.

Кроме того, согласно системе бронирования, Wizz Air намерен запустить рейс со Львова в Ларнаку с 28 октября и выполнять его каждый понедельник и пятницу.

В январе-июле по сравнению с январем-июлем 2018 года авиакомпания Wizz Air увеличила пассажиропоток в/из Украины в около 2 раз до около 1,3 млн пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, Wizz Air с 20 октября намерена увеличить количество рейсов из Львова на 10 в неделю в зимнем сезоне 2019/2020.

1-2 марта Wizz Air открыла рейсы "Киев - Бремен (Германия)", "Киев - Биллунн (Дания)" и "Киев - Рига (Латвия)".