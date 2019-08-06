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06 серпня 2019, вівторок, 13:45 15
Транспорт 2019-08-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Пов'язана з Коломойським авіакомпанія буде возити вищих посадових осіб

Пов'язана з Коломойським авіакомпанія буде возити вищих посадових осіб

Windrose. Фото: Facebook / WINDROSE airlines
Windrose. Фото: Facebook / WINDROSE airlines

Державне авіаційне підприємство "Україна" домовилося з авіакомпанією Windrose (ТОВ "Роза Вітрів", Київ) про надання 6 літаків з екіпажем для використання під час виконання літерних перевезень за 35,1 млн гривень (з ПДВ).

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Літерний рейс є спеціальним рейсом повітряного цивільного судна, що перевозить цінні вантажі або іменитих персон (найчастіше - перших осіб держави).

Тендер був проведений за переговорною процедурою, оскільки замовник скасовував його двічі через відсутність достатньої кількості учасників.

Двічі в тендері брала участь лише авіакомпанія Windrose

Згідно з документацією, Windrose зобов'язується надати 4 літаки Airbus 321 і 2 літаки Airbus 320.

Базовим аеропортом замовника і виконавця є міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).

Термін надання послуг - до 31 грудня 2019 року.

Також наголошується, що співробітники авіакомпанії мають підписати зобов'язання про нерозголошення отриманої службової інформації протягом 2019 року від Державіапідприємства "Україна".

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, директором "Рози вітрів" є Володимир Каменчук, а її власниками - компанії "Райдел" і Bregenzer Limited (Кіпр).

За даними ЗМІ, Bregenzer Limited пов'язана з діяльністю бізнесмена Ігоря Коломойського.

Крім того, Windrose фігурувала в 2018 році в розслідуванні Генеральної прокуратури за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами фінустанови.

Тоді суд надав доступ до банківських рахунків авіакомпанії, аби встановити точні обставини.

Як повідомляли Українськi Новини, 5 липня Печерським районним судом Києва було знято арешт з 415 нерухомих об'єктів компанії "Пріватофіс", пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Також Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.

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