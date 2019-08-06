Пов'язана з Коломойським авіакомпанія буде возити вищих посадових осіб

Державне авіаційне підприємство "Україна" домовилося з авіакомпанією Windrose (ТОВ "Роза Вітрів", Київ) про надання 6 літаків з екіпажем для використання під час виконання літерних перевезень за 35,1 млн гривень (з ПДВ).\r\nПро це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nЛітерний рейс є спеціальним рейсом повітряного цивільного судна, що перевозить цінні вантажі або іменитих персон (найчастіше - перших осіб держави).\r\nТендер був проведений за переговорною процедурою, оскільки замовник скасовував його двічі через відсутність достатньої кількості учасників.\r\nДвічі в тендері брала участь лише авіакомпанія Windrose\r\nЗгідно з документацією, Windrose зобов'язується надати 4 літаки Airbus 321 і 2 літаки Airbus 320.\r\nБазовим аеропортом замовника і виконавця є міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).\r\nТермін надання послуг - до 31 грудня 2019 року.\r\nТакож наголошується, що співробітники авіакомпанії мають підписати зобов'язання про нерозголошення отриманої службової інформації протягом 2019 року від Державіапідприємства "Україна".\r\nЗгідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, директором "Рози вітрів" є Володимир Каменчук, а її власниками - компанії "Райдел" і Bregenzer Limited (Кіпр).\r\nЗа даними ЗМІ, Bregenzer Limited пов'язана з діяльністю бізнесмена Ігоря Коломойського.\r\nКрім того, Windrose фігурувала в 2018 році в розслідуванні Генеральної прокуратури за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами фінустанови.\r\nТоді суд надав доступ до банківських рахунків авіакомпанії, аби встановити точні обставини.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 5 липня Печерським районним судом Києва було знято арешт з 415 нерухомих об'єктів компанії "Пріватофіс", пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.\r\nТакож Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.