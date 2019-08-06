Щодо Ситника складено два адмінпротоколи

Правоохоронні органи склали два адміністративні протоколи стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. гривень.\r\nПро це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник.\r\n"Там два протоколи. В одному 10 тис. гривень, в іншому - 15 тис. гривень", - сказав Ситник.\r\nЗа його словами, в протоколах не йде мова про 100 тис. гривень.\r\n"Що там придумав генеральний прокурор, я не знаю. Це смішно. І замість того, щоб зараз ловити злочинців, я змушений бути в суді", - підкреслив Ситник.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.\r\nРаніше Сарницкий районний суд Рівненської області пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють в корупції.