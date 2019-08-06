Щодо Ситника складено два адмінпротоколи

Правоохоронні органи склали два адміністративні протоколи стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Там два протоколи. В одному 10 тис. гривень, в іншому - 15 тис. гривень", - сказав Ситник.

За його словами, в протоколах не йде мова про 100 тис. гривень.

"Що там придумав генеральний прокурор, я не знаю. Це смішно. І замість того, щоб зараз ловити злочинців, я змушений бути в суді", - підкреслив Ситник.

Як повідомляли Українські Новини, Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні головуючого судді Рижого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.

Раніше Сарницкий районний суд Рівненської області пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють в корупції.