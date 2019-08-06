Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений бывшего главы Администрации Президента, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма.\r\nОб этом говорится в решениях суда от 2 августа, передают Українськi Новини.\r\nХодатайства поданы в суд следователем Службы безопасности Украины, которая с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука.\r\nПроведенным досудебным расследованием установлено, что 18 июля в Санкт-Петербурге Российской Федерации Медведчук и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя», депутат Верховной Рады Юрий Бойко провели пресс-конференцию.\r\nВидеозапись указанной пресс-конференции осмотрена следователями СБУ, о чем составлены соответствующие протоколы.\r\nВ ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.\r\nСуд поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции провести соответствующую лингвистическую экспертизу.\r\nКроме того, СБУ расследует поездку Медведчука, Бойко и еще 3 депутатов - представителей "Оппозиционной платформы - За життя" в Москву 10 июля текущего года.\r\nВ ходе этой поездки украинские депутаты встретились с руководством правительства РФ и партии "Единая Россия".\r\nСуд по требованию СБУ также назначил лингвистическую экспертизу их выступлений для выявления признаков сепаратизма.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее бывший глава Администрации Президента, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором и считает аннексированный Россией Крым украинским.