Поездки Медведчука в Россию: Эксперты проверят выступления главы "Украинского выбора" на сепаратизм

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений бывшего главы Администрации Президента, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма.

Об этом говорится в решениях суда от 2 августа, передают Українськi Новини.

Ходатайства поданы в суд следователем Службы безопасности Украины, которая с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что 18 июля в Санкт-Петербурге Российской Федерации Медведчук и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя», депутат Верховной Рады Юрий Бойко провели пресс-конференцию.

Видеозапись указанной пресс-конференции осмотрена следователями СБУ, о чем составлены соответствующие протоколы.

В ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.

Суд поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции провести соответствующую лингвистическую экспертизу.

Кроме того, СБУ расследует поездку Медведчука, Бойко и еще 3 депутатов - представителей "Оппозиционной платформы - За життя" в Москву 10 июля текущего года.

В ходе этой поездки украинские депутаты встретились с руководством правительства РФ и партии "Единая Россия".

Суд по требованию СБУ также назначил лингвистическую экспертизу их выступлений для выявления признаков сепаратизма.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший глава Администрации Президента, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором и считает аннексированный Россией Крым украинским.