Медведчук называет Крым украинским, но РФ - не агрессор

Бывший глава Администрации Президента, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук не считает Россию агрессором и считает аннексированный Россией Крым украинским.

Об этом он сказал в интервью "Русской службе ВВС", передают Українськi Новини.

"У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - заявил Медведчук.

При этом он отметил, что в общении со своим кумом - Президентом России Владимиром Путиным - называет Крым украинским.

"Я считаю, что и Крым - это территория Украины... У каждого свое мнение. Он (Путин) же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я, как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", - заявил он.

Экс-глава Администрации не считает проблемой то, что около 46% украинцев относятся к нему негативно.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь", - ответил Медведчук.

По его мнению, у новоизбранного Президента Владимира Зеленского нет плана, как достичь мира на Донбассе.

Медведчук считает, что необходимо реализовать его план, одобренный российским руководством.

Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.

Как ранее сообщалось, после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.