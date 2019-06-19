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19 июня 2019, среда, 12:11 158
Политика 2019-06-19T12:58:22+03:00
Українські Новини
Медведчук называет Крым украинским, но РФ - не агрессор

Медведчук называет Крым украинским, но РФ - не агрессор

Бывший глава Администрации Президента, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук не считает Россию агрессором и считает аннексированный Россией Крым украинским.

Об этом он сказал в интервью "Русской службе ВВС", передают Українськi Новини.

"У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - заявил Медведчук.

При этом он отметил, что в общении со своим кумом - Президентом России Владимиром Путиным - называет Крым украинским.

"Я считаю, что и Крым - это территория Украины... У каждого свое мнение. Он (Путин) же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их отстаивает. А я, как политик, как гражданин Украины, представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю", - заявил он.

Экс-глава Администрации не считает проблемой то, что около 46% украинцев относятся к нему негативно.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь", - ответил Медведчук.

По его мнению, у новоизбранного Президента Владимира Зеленского нет плана, как достичь мира на Донбассе.

Медведчук считает, что необходимо реализовать его план, одобренный российским руководством.

Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с председателем правления компании "Газпром" (Россия) Алексеем Миллером.

Как ранее сообщалось, после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.

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