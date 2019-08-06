Шевченківський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу виступів колишнього глави Адміністрації Президента, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Росії для виявлення ознак сепаратизму.\r\nПро це йдеться у рішеннях суду від 2 серпня, передають Українські Новини.\r\nКлопотання подано до суду слідчим Служби безпеки України, яка з 5 лютого поточного року розслідує кримінальне провадження про можливий сепаратизм та держзраду Медведчука.\r\nПроведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня в Санкт-Петербурзі Російської Федерації Медведчук і голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», депутат Верховної Ради Юрій Бойко провели прес-конференцію.\r\nВідеозапис зазначеної прес-конференції оглянутий слідчими СБУ, про що складені відповідні протоколи.\r\nВ ході досудового розслідування необхідно встановити, чи містяться в тексті виступу Медведчука публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у тому числі поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.\r\nСуд доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції провести відповідну лінгвістичну експертизу.\r\nКрім того, СБУ розслідує поїздку Медведчука, Бойко і ще 3 депутатів - представників "Опозиційної платформи - За життя" в Москву 10 липня поточного року.\r\nВ ході цієї поїздки українські депутати зустрілися з керівництвом уряду РФ і партії "Єдина Росія".\r\nСуд на вимогу СБУ також призначив лінгвістичну експертизу їх виступів для виявлення ознак сепаратизму.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше колишній глава Адміністрації Президента, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.