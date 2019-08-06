підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 серпня 2019, вівторок, 11:07 25
Силові структури 2019-08-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Поїздки Медведчука в Росію: Експерти перевірять виступу голови "Українського вибору" на сепаратизм

Поїздки Медведчука в Росію: Експерти перевірять виступу голови "Українського вибору" на сепаратизм

Володимир Путін і Віктор Медведчук.
Володимир Путін і Віктор Медведчук.

Шевченківський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу виступів колишнього глави Адміністрації Президента, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Росії для виявлення ознак сепаратизму.

Про це йдеться у рішеннях суду від 2 серпня, передають Українські Новини.

Клопотання подано до суду слідчим Служби безпеки України, яка з 5 лютого поточного року розслідує кримінальне провадження про можливий сепаратизм та держзраду Медведчука.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня в Санкт-Петербурзі Російської Федерації Медведчук і голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», депутат Верховної Ради Юрій Бойко провели прес-конференцію.

Відеозапис зазначеної прес-конференції оглянутий слідчими СБУ, про що складені відповідні протоколи.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, чи містяться в тексті виступу Медведчука публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у тому числі поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Суд доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції провести відповідну лінгвістичну експертизу.

Крім того, СБУ розслідує поїздку Медведчука, Бойко і ще 3 депутатів - представників "Опозиційної платформи - За життя" в Москву 10 липня поточного року.

В ході цієї поїздки українські депутати зустрілися з керівництвом уряду РФ і партії "Єдина Росія".

Суд на вимогу СБУ також призначив лінгвістичну експертизу їх виступів для виявлення ознак сепаратизму.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній глава Адміністрації Президента, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.

Більше новин про: Медведчук Сепаратизм Україна-Росія Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко

Архів
Новини
Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени 12:57
Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко 12:55
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба 12:53
Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС 12:49
В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" 12:40
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok