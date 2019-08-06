Поїздки Медведчука в Росію: Експерти перевірять виступу голови "Українського вибору" на сепаратизм

Шевченківський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу виступів колишнього глави Адміністрації Президента, голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Росії для виявлення ознак сепаратизму.

Про це йдеться у рішеннях суду від 2 серпня, передають Українські Новини.

Клопотання подано до суду слідчим Служби безпеки України, яка з 5 лютого поточного року розслідує кримінальне провадження про можливий сепаратизм та держзраду Медведчука.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня в Санкт-Петербурзі Російської Федерації Медведчук і голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», депутат Верховної Ради Юрій Бойко провели прес-конференцію.

Відеозапис зазначеної прес-конференції оглянутий слідчими СБУ, про що складені відповідні протоколи.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, чи містяться в тексті виступу Медведчука публічні заклики до вчинення умисних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у тому числі поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Суд доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції провести відповідну лінгвістичну експертизу.

Крім того, СБУ розслідує поїздку Медведчука, Бойко і ще 3 депутатів - представників "Опозиційної платформи - За життя" в Москву 10 липня поточного року.

В ході цієї поїздки українські депутати зустрілися з керівництвом уряду РФ і партії "Єдина Росія".

Суд на вимогу СБУ також призначив лінгвістичну експертизу їх виступів для виявлення ознак сепаратизму.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній глава Адміністрації Президента, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором і вважає аннексированный Росією Крим українським.