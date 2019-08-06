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06 августа 2019, вторник, 10:52 76
Америка 2019-08-06T10:52:29+03:00
Українські Новини
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп, после введения санкций против Венесуэлы, своим указом ввел санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы под юрисдикцией США. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что теперь этими активами нельзя распоряжаться. 

По данным издания, такое решение было принято "на фоне продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами".

"Оно заблокировано и не может быть перечислено, оплачено, вывезено, изъято или иным образом передано", — говорится в документе.

Уточняется, что заблокировано все имущество всего правительства, всех ведомств, структур, в частности Центральный банк Венесуэлы и национальная нефтекомпания PDVSA.

Как сообщали Українські Новини, у чиновников режима Мадуро и их семей власти США отозвали визы.

Ранее США ввели санкции против режима Мадуро и перестали закупать в Венесуэле нефть.

Больше новостей о: Венесуэла Санкции США-Венесуэла Дональд Трамп

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