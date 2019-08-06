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06 серпня 2019, вівторок, 10:52 25
Америка 2019-08-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп заблокував власність уряду Венесуели в США

Трамп заблокував власність уряду Венесуели в США

Президент США Дональд Трамп, після введення санкцій проти Венесуели, своїм указом ввів санкції щодо власності уряду Венесуели під юрисдикцією США. Про це повідомляє Reuters.

Так, повідомляється, що тепер не можна розпоряджатися цими активами.

За даними видання, таке рішення було прийнято "на тлі триваючої узурпації влади Ніколасом Мадуро і пов'язаними з ним особами".

"Воно заблоковане і не може бути перераховано, оплачено, вивезено, вилучено або іншим чином передано", — йдеться в документі.

Уточнюється, що заблоковано все майно всього уряду, всіх відомств, структур, зокрема Центральний банк Венесуели і національна нафтокомпанія PDVSA.

Як повідомляли Українські Новини, у чиновників режиму Мадуро і їх сімей влади США відкликали візи.

Раніше США ввели санкції проти режиму Мадуро і перестали закуповувати нафту у Венесуелі.

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