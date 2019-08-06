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06 серпня 2019, вівторок, 09:21 23
Зовнішня політика 2019-08-06T12:30:04+03:00
Українські Новини
Столтенберг назвав ще одну причину анексії Криму

Столтенберг назвав ще одну причину анексії Криму

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що причинного анексії Криму стало посилення "конкуренція великих держав".

Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

"Одним з основних завдань, з якими стикається світ, - це посилення конкуренції між великими державами, змагання великих держав. І ми бачимо наслідки цього від Криму, незаконної анексії Криму до Північної Кореї, Сирії до Південно-Китайського моря. Ми бачили значне нарощування російського військового потенціалу, ми бачимо більш наступальну Росію і лише кілька днів тому ми бачили приклад того, як ця зростаюча конкуренція великих держав підриває порядок, заснований на правилах, повазі до міжнародних договорів і зобов'язань, коли Росія... або коли Договір про ядерну зброю середньої дальності припинив своє існування 2 серпня", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що посилення конкуренції великих держав, більш наполегливою Росії, чинить тиск на заснований на правилах порядок, і останнім прикладом є припинення дії Договору про РСМД. Ще одним прикладом, за словами генсека НАТО, є незаконна анексія Криму - перший випадок захоплення однією державою територій іншої після Другої світової війни.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему, яка зможе долетіти до Берліна.

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