Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему, которая сможет долететь до Берлина, - Столтенберг

Россия должна сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Уверенность в этом высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.\r\nЕго комментарий разместила на своем сайте в воскресенье, 14 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), пишет DW.\r\n"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", - подчеркнул глава НАТО.\r\n"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, добавил он.\r\n"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг.\r\nГенсек предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.\r\n"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения, уверен Столтенберг. "Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - подчеркнул он.\r\nЗа три недели до предполагаемого прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз также настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.\r\nВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 14 июля распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.\r\nВ декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.\r\nВ начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.\r\nДоговор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.\r\nНапомним, 1 июля в России случился пожар на борту глубоководного аппарата во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, речь идет об атомной подлодке АС-31, известной как "Лошарик". Погибли 14 моряков.\r\nВ России подтвердили, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка.