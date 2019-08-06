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06 серпня 2019, вівторок, 08:06 8
Силові структури 2019-08-06T08:30:01+03:00
Українські Новини
В зоні ООС підірвався український військовий, бойовики продовжують порушувати перемир'я

В зоні ООС підірвався український військовий, бойовики продовжують порушувати перемир'я

В зоні проведення операції об'єднаних сил 5 серпня бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї, підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зазнав поранення.

Бойовики відкривав вогонь по українських захисниках зі стрілецької зброї.

Так, один раз бойовики відривали вогонь поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

А також один раз обстріляли позиції сил ООС неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, протягом доби 4 серпня бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат з української сторони не зафіксовано.

Тим часом в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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