В зоні ООС підірвався український військовий, бойовики продовжують порушувати перемир'я

В зоні проведення операції об'єднаних сил 5 серпня бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї, підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nЗа минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зазнав поранення.\r\nБойовики відкривав вогонь по українських захисниках зі стрілецької зброї.\r\nТак, один раз бойовики відривали вогонь поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.\r\nА також один раз обстріляли позиції сил ООС неподалік Південного – зі стрілецької зброї.\r\nВід початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, протягом доби 4 серпня бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат з української сторони не зафіксовано.\r\nТим часом в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.