В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском. Фото: Instagram

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском. Фото: Instagram

Так, сообщается, что ранее воздушное пространство закрыли в радиусе 20 километров.

На данный момент проводится эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.

По данным МЧС России, эвакуировано около 3 тысяч человек, власти хотят вывезти до 6 тыс. человек.

Кроме того, сообщается о пострадавших. По словам губернатора региона Александра Усс, их количество составляет 5-8 человек.

Как сообщали Українські Новини, по данным военных, на территории склада в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Известно, что на загоревшемся складе хранятся свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Ранее в Казахстане прогремели мощные взрывы на складах с боеприпасами.