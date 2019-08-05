В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов

В Красноярском крае был расширен радиус ограничения воздушного пространства до 30 километров от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинском районе. Об этом сообщает Интерфакс.\r\nТак, сообщается, что ранее воздушное пространство закрыли в радиусе 20 километров.\r\nНа данный момент проводится эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. \r\nПо данным МЧС России, эвакуировано около 3 тысяч человек, власти хотят вывезти до 6 тыс. человек.\r\nКроме того, сообщается о пострадавших. По словам губернатора региона Александра Усс, их количество составляет 5-8 человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным военных, на территории склада в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Известно, что на загоревшемся складе хранятся свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.\r\nРанее в Казахстане прогремели мощные взрывы на складах с боеприпасами.