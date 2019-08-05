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  • В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов
05 августа 2019, понедельник, 23:39 406
Мир 2019-08-05T23:43:08+03:00
Українські Новини
В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов

В Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км от взрывов боеприпасов

Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском. Фото: Instagram
Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском. Фото: Instagram

В Красноярском крае был расширен радиус ограничения воздушного пространства до 30 километров от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинском районе. Об этом сообщает Интерфакс.

Так, сообщается, что ранее воздушное пространство закрыли в радиусе 20 километров.

На данный момент проводится эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. 

По данным МЧС России, эвакуировано около 3 тысяч человек, власти хотят вывезти до 6 тыс. человек.

Кроме того, сообщается о пострадавших. По словам губернатора региона Александра Усс, их количество составляет 5-8 человек.

Как сообщали Українські Новини, по данным военных, на территории склада в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Известно, что на загоревшемся складе хранятся свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

Ранее в Казахстане прогремели мощные взрывы на складах с боеприпасами.

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