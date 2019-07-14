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14 июля 2019, воскресенье, 07:30 651
Lifestyle 2019-07-14T07:30:02+03:00
Українські Новини
Все, что нужно знать о сахаре: сколько можно есть

Все, что нужно знать о сахаре: сколько можно есть

Сахар. Фото: wisegeek
Сахар. Фото: wisegeek

Научно доказано, что сахар - полезное вещество. Это источник энергии, поэтому для организма человека он нужен. Но, конечно, злоупотреблять им нельзя. Об этом сообщает prozdorove.

Высокий уровень потребления сахара приводит к лишнему весу и ожирению, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Чрезмерное увлечение сладостями и сладкими напитками, в том числе фруктовыми соками, вызывает кариес зубов.

В еду используются 4 вида сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза (обычный сахар) и лактоза.

  • Глюкоза содержится преимущественно в фруктах.
  • Фруктоза - это натуральный сахар. Он содержится в фруктах, ягодах и меде.
  • Лактоза содержится только в молоке.

Всемирная организации здравоохранения рекомедует есть 50 грамм сахара в сутки для людей, которые тратят 2000 ккал в сутки. Кроме того, эксперты советуют уменьшить количество сахара до 25 грамм в день. Но нужно помнить, что много готовых продуктов уже имеют в своем составе сахар.

Кроме хлебобулочных, кондитерских изделий и сладких напитков, сахар содержится в игристых винах, пиве, ликерах, соках и меде. Также он есть в овощах и фруктах.

Стоит помнить, что высокий уровень потребления сахара в составе пищевых продуктов и напитков - одна из главных причин лишнего веса и нарушений обмена веществ. А диета, направленная на уменьшение потребления сахара, может достаточно быстро улучшить состояние здоровья человека и помочь ему контролировать вес.

Напомним, ранее экономисты рассказали, что этим летом ягоды дешеветь не будут.

Также Супрун рассказала о пользе шелковицы, вишен и черешен


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