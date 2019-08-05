Случайно задел запал гранаты: в Житомирской области мужчина лишился руки из-за взрыва

В Житомирской области из-за взрыва запала к ручной гранате 21-летний житель поселка Новогуйвинское получил частичную ампутацию руки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительным выводам врачей, мужчина получил повреждения в виде раздробления кисти правой руки и частичной ампутации. При установлении всех обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что мужчина собирался ремонтировать авто и в гараже, принадлежащем родным, искал необходимые инструменты. В какой-то из моментов задел, как выяснилось, запал ручной гранаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска гаража полицейские обнаружили восемь тротиловых шашек, 20 электродетонаторов, патроны к автоматическому оружию, огнепроводный шнур и другое.

Возбуждены уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст.263 и ст.128 УК Украины).

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