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05 августа 2019, понедельник, 17:30 39
Происшествия 2019-08-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Случайно задел запал гранаты: в Житомирской области мужчина лишился руки из-за взрыва

Случайно задел запал гранаты: в Житомирской области мужчина лишился руки из-за взрыва

В Житомирской области из-за взрыва запала к ручной гранате 21-летний житель поселка Новогуйвинское получил частичную ампутацию руки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительным выводам врачей, мужчина получил повреждения в виде раздробления кисти правой руки и частичной ампутации. При установлении всех обстоятельств происшествия, полицейские выяснили, что мужчина собирался ремонтировать авто и в гараже, принадлежащем родным, искал необходимые инструменты. В какой-то из моментов задел, как выяснилось, запал ручной гранаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска гаража полицейские обнаружили восемь тротиловых шашек, 20 электродетонаторов, патроны к автоматическому оружию, огнепроводный шнур и другое.

Возбуждены уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, а также неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст.263 и ст.128 УК Украины). 

Как сообщали Українські Новини, мужчина подорвал себя гранатой в Киеве.

Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы.

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