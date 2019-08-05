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05 августа 2019, понедельник, 16:36 39
Общество 2019-08-05T16:55:10+03:00
Українські Новини
В Геническе пронеслась пылевая буря

В Геническе пронеслась пылевая буря

Пылевая буря. Фото:
Пылевая буря. Фото: "Новый Визит"

Сегодня, 5 августа, Геническ накрыло пылевой бурей. Об этом сообщает "Новый Визит".

"Сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки привели к тому, что Геническ накрыло пылевой бурей", - говорится в сообщении.

Из-за пыли ухудшилась видимость на дороге.



Отмечается, что при такой погоде существует опасность для туристов, особенно тех, кто купается в море.

Напомним, ранее в результате непогоды в Одессе повалились десятки деревьев, которые порвали провода. Минимум 15 электросетей были оборваны.

Также в селе Приморском Одесской области пронесся смерч, которые становятся чуть ли не обычным явлением для жителей Одесской области. Вихрь пронесся по местным полям, но никакого ущерба не нанес.

Тем временем в самой Одессе в этот же день ливень затопил дорогу. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и разворотил ливневой коллектор. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности.

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