В Геническе пронеслась пылевая буря

Сегодня, 5 августа, Геническ накрыло пылевой бурей. Об этом сообщает "Новый Визит".

"Сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки привели к тому, что Геническ накрыло пылевой бурей", - говорится в сообщении.



Из-за пыли ухудшилась видимость на дороге.











Отмечается, что при такой погоде существует опасность для туристов, особенно тех, кто купается в море.

Напомним, ранее в результате непогоды в Одессе повалились десятки деревьев, которые порвали провода. Минимум 15 электросетей были оборваны.

Также в селе Приморском Одесской области пронесся смерч, которые становятся чуть ли не обычным явлением для жителей Одесской области. Вихрь пронесся по местным полям, но никакого ущерба не нанес.

Тем временем в самой Одессе в этот же день ливень затопил дорогу. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и разворотил ливневой коллектор. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности.