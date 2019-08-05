Портнов разыскивает Шабунина, чтобы вручить ему повестку в суд

Адвокат, председатель общественной организации (ОО) "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова сообщила, что юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов разыскивает председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, чтобы вручить ему судебную повестку о вызове в суд.

Об этом адвокат заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разыскивается! Учитывая то, что Виталий Шабунин не получает судебные повестки по месту своей регистрации, пишем ему по всем возможным адресам. Следующее заседание по иску Андрея Портнова о защите чести и достоинства к В. Шабунину и ГПУ (Генеральной прокуратуре Украины) состоится в Печерском районном суде г. Киева 27 сентября в 10:00", - написала Паринова.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс" ("24 каналу") о защите чести, достоинства и деловой репутиации.

18 июля Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало 2-е досудебное расследование по земельным махинациям мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.