подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 августа 2019, понедельник, 16:32 237 Документ
Судебная власть 2019-08-05T16:32:18+03:00
Українські Новини
Портнов разыскивает Шабунина, чтобы вручить ему повестку в суд

Портнов разыскивает Шабунина, чтобы вручить ему повестку в суд

Виталий Шабунин. Фото: Українське Фото
Виталий Шабунин. Фото: Українське Фото

Адвокат, председатель общественной организации (ОО) "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова сообщила, что юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов разыскивает председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, чтобы вручить ему судебную повестку о вызове в суд.

Об этом адвокат заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Разыскивается! Учитывая то, что Виталий Шабунин не получает судебные повестки по месту своей регистрации, пишем ему по всем возможным адресам. Следующее заседание по иску Андрея Портнова о защите чести и достоинства к В. Шабунину и ГПУ (Генеральной прокуратуре Украины) состоится в Печерском районном суде г. Киева 27 сентября в 10:00", - написала Паринова.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля Портнов подал иск в Печерский районный суд г. Киева к Шабунину, Генеральной прокуратуре Украины и Частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс" ("24 каналу") о защите чести, достоинства и деловой репутиации.

18 июля Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) начало 2-е досудебное расследование по земельным махинациям мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Больше новостей о: Печерский райсуд Киева Андрей Портнов Виталий Шабунин Европейский правозащитный союз Судебная повестка

Архив
Новости
Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском / фото Instagram
Видео дня: В России взрываются снаряды на военном складе, население эвакуируют 16:52
Пылевая буря. Фото:
В Геническе пронеслась пылевая буря 16:36
Портнов разыскивает Шабунина, чтобы вручить ему повестку в суд 16:32 Документ
Водитель такси.
Под Киевом таксист приковал пассажира цепью и закрыл в подвале 16:18
Офис Зеленского задумался, что делать с окончанием транзитного контракта "Нефтегаза" с "Газпромом" 15:56 Документ
больше новостей
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
Александр Скичко и Роман Грищук. Фото:
"Слуги народа" покидают Трускавец: условия поездки новоизбранных депутатов 21:23
больше новостей
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Андрей Богдан. Скриншот видео
Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом 18:57
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok