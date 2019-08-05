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05 серпня 2019, понеділок, 14:31 7
Америка 2019-08-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор

Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це 5 серпня повідомив "Радіо Свобода" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він повідомив, що Україна хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів міністерства оборони США.

Раніше Україна з початку військової агресії Росії навесні 2014 року вела переговори з США про постачання летального зброї. До весни 2018 року Вашингтон постачав Київ тільки нелетальной допомогою (в тому числі броньованими автомобілями Humvee, безпілотниками RQ-11B Raven і контрбатарейными радарами) і допомагав у підготовці українських військових.

Як повідомляли Українські новини, Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки.

А ось раніше США вже поставили ракетні комплекси Javelin в Україну.

Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.

Більше новин про: США Ракетні комплекси Javelin Вільям Тейлор

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