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05 августа 2019, понедельник, 14:21 502
Общество 2019-08-05T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко назначил нового начальника "Киевавтодормост"

Кличко назначил нового начальника "Киевавтодормост"

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, которого хотят уволить со своей должности, назначил Игоря Бойко начальником коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №694 от 2 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Бойко Игоря Юрьевича на должность начальника коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост" с 8 августа 2019 года путем заключения с ним контракта по результатам конкурса", - говорится в нем.

Бойко с июня 2018 года занимал должность директора по хозяйственно-ресурсному направлению государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

Как сообщали Українські Новини, Кличко в июне уволил исполняющего обязанности директора "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушения штукатурки на путепроводе на Осокорках. Кличко подчеркнул, что нужно было вовремя обследовать объекты и оперативно предоставить информацию другим службам по выявленным проблемам. 

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