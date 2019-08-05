Кличко назначил нового начальника "Киевавтодормост"

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко, которого хотят уволить со своей должности, назначил Игоря Бойко начальником коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №694 от 2 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Бойко Игоря Юрьевича на должность начальника коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост" с 8 августа 2019 года путем заключения с ним контракта по результатам конкурса", - говорится в нем.

Бойко с июня 2018 года занимал должность директора по хозяйственно-ресурсному направлению государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

Как сообщали Українські Новини, Кличко в июне уволил исполняющего обязанности директора "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушения штукатурки на путепроводе на Осокорках. Кличко подчеркнул, что нужно было вовремя обследовать объекты и оперативно предоставить информацию другим службам по выявленным проблемам.