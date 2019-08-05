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05 серпня 2019, понеділок, 14:25 9
Суспільство 2019-08-05T15:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст"

Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст"

Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, якого хочуть звільнити зі своєї посади, призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства "Київавтошляхміст".

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови №694 від 2 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Бойка Ігоря Юрійовича на посаду начальника комунального підприємства з ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" з 8 серпня 2019 року шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсу", - йдеться в ньому.

Бойко з червня 2018 року обіймав посаду директора з господарсько-ресурсного напряму державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

Як повідомляли Українські Новини, Кличко в червні звільнив виконуючого обов'язки директора "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея через обвалення штукатурки на шляхопроводі на Осокорках. Кличко підкреслив, що потрібно було вчасно обстежувати об'єкти і оперативно надати інформацію іншим службам щодо виявлених проблем.

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