Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст"

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, якого хочуть звільнити зі своєї посади, призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства "Київавтошляхміст".

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови №694 від 2 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Бойка Ігоря Юрійовича на посаду начальника комунального підприємства з ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" з 8 серпня 2019 року шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсу", - йдеться в ньому.

Бойко з червня 2018 року обіймав посаду директора з господарсько-ресурсного напряму державного підприємства "Український державний центр радіочастот".

Як повідомляли Українські Новини, Кличко в червні звільнив виконуючого обов'язки директора "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея через обвалення штукатурки на шляхопроводі на Осокорках. Кличко підкреслив, що потрібно було вчасно обстежувати об'єкти і оперативно надати інформацію іншим службам щодо виявлених проблем.