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05 августа 2019, понедельник, 13:49 194
Происшествия 2019-08-05T16:15:03+03:00
Українські Новини
Из-за мощных ливней в Крыму залило Керчь и прорвало дамбу: дома по окна в воде

Из-за мощных ливней в Крыму залило Керчь и прорвало дамбу: дома по окна в воде

В аннексированном Крыму в воскресенье, 4 августа, прошла сильная буря, которая подтопила улицы нескольких городов и повалила деревья. Об этом сообщает RoksolanaToday&Крым, также опубликовав фотографии последствий непогоды на своей странице в Twitter.

В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигал капотов автомобилей. Часть города осталась без света. В городе вода подтопила дома, протекли крыши некоторых многоэтажек. По улицам текли грязевые потоки.

Пострадали также Симферополь, Приозерное, где под напором воды прорвало дамбу. Село оказалось затопленным, вода залила более 15 домов. Люди из подтопленных зданий были эвакуированы.

Тем временем, в Одесской области из-за непогоды погиб мужчина: его смыло селевым потоком.

А в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.

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