Кабмин создал Институт развития образования для реформы среднего образования

Кабинет Министров решил создать государственное учреждение "Украинский институт развития образования", которое будет работать над реформой общего среднего образования.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №593-р от 17 июля, передают Українські Новини.

Институт будет работать под управлением Министерства образования и науки.

Минобразования поручено в течение 3-х месяцев утвердить устав и структуру Института и осуществить организационные мероприятия по материально-техническому и кадровому обеспечению заведения в пределах расходов, предусмотренных в госбюджете на содержание учреждений, относящихся к сфере управления Минобразования.

"Деятельность учреждения будет способствовать координации организационного и методического обеспечения внедрения концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года", - говорится в сопроводительной информации.

Отмечается, что заведение, в частности, будет заниматься разработкой госстандартов, образовательных и учебных программ, вопросами повышения квалификации педагогических работников и обеспечением учебниками педагогов и учеников.

Как сообщали Українські Новини, новым министром образования может стать Сергей Бабак, который ошибся в расчетах и заявил, что для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тыс. долларов в месяц достаточно 200 млн долларов в год, что вызвало критику в СМИ и социальных сетях.