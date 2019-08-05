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05 августа 2019, понедельник, 12:57 154
Кабмин 2019-08-05T12:57:01+03:00
Українські Новини
Кабмин создал Институт развития образования для реформы среднего образования

Кабмин создал Институт развития образования для реформы среднего образования

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров решил создать государственное учреждение "Украинский институт развития образования", которое будет работать над реформой общего среднего образования.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №593-р от 17 июля, передают Українські Новини.

Институт будет работать под управлением Министерства образования и науки.

Минобразования поручено в течение 3-х месяцев утвердить устав и структуру Института и осуществить организационные мероприятия по материально-техническому и кадровому обеспечению заведения в пределах расходов, предусмотренных в госбюджете на содержание учреждений, относящихся к сфере управления Минобразования.

"Деятельность учреждения будет способствовать координации организационного и методического обеспечения внедрения концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года", - говорится в сопроводительной информации.

Отмечается, что заведение, в частности, будет заниматься разработкой госстандартов, образовательных и учебных программ, вопросами повышения квалификации педагогических работников и обеспечением учебниками педагогов и учеников.

Как сообщали Українські Новини, новым министром образования может стать Сергей Бабак, который ошибся в расчетах и заявил, что для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тыс. долларов в месяц достаточно 200 млн долларов в год, что вызвало критику в СМИ и социальных сетях.

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