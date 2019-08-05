Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон поженились в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что на торжество звезды потратили 245 фунтов стерлингов.

На церемонию девушки пришли в черных платьях, Эшли была с букетом в руках.

Предполагают, что среди гостей были Шарлиз Терон, "Братья Джонас" и Софи Тернер.

После того, как их объявили "женой и женой", они сделали первые фото, как молодожены в розовом "Кадиллаке".

Майкл Келли, владелец часовни, сказал: "Они были уверены в том, что они делают, и они были уверены в том, что они значат друг для друга".

После венчания пара вернулась в свой отель.

Об их романе начали говорить еще в прошлом году, но официально звезды подтвердили свои отношения полтора месяца назад.



Как сообщали Українські Новини, в августе на экраны выйдет сериал "Карнивал Роу", в котором Делевинь исполнит одну из главных ролей. Сериал рассказывает о мифических существах, покинувших раздираемую войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам.



Ранее Кара Делевинь примеряла образ Голлума из "Властелина Колец". Под фото актриса написала: "Не понимаю, почему я до сих пор одинока".





