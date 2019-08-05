В Краматорске ливень налил лужу глубиной по пояс и размером с бассейн

В Краматорске Донецкой области на Привокзальной площади из-за обильного дождя образовалась гигантская лужа. Чтобы убрать ее, пришлось задействовать спасателей. Об этом сообщает сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

4 августа в 09:30 на телефон Службы спасения 101 поступил звонок от местных органов власти Краматорска. Звонивший рассказал, что после обильных осадков на Привокзальной площади города образовалась лужа размером 30 х 30 метров и глубиной около метра. Лужа затрудняла движение транспорта.

Спасатели 30-й государственной пожарно-спасательной части 12-го государственного отряда немедленно выехали к месту вызова. На площади они с помощью мотопомпы откачали воду. Всего было откачано 263 кубометров дождевой воды.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Тем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.