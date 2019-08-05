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05 августа 2019, понедельник, 10:11 175
Общество 2019-08-05T13:00:04+03:00
Українські Новини
В Краматорске ливень налил лужу глубиной по пояс и размером с бассейн

В Краматорске ливень налил лужу глубиной по пояс и размером с бассейн

Лужа затрудняла движение транспорта. Фото: dsns.gov.ua
Лужа затрудняла движение транспорта. Фото: dsns.gov.ua

В Краматорске Донецкой области на Привокзальной площади из-за обильного дождя образовалась гигантская лужа. Чтобы убрать ее, пришлось задействовать спасателей. Об этом сообщает сайт Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

4 августа в 09:30 на телефон Службы спасения 101 поступил звонок от местных органов власти Краматорска. Звонивший рассказал, что после обильных осадков на Привокзальной площади города образовалась лужа размером 30 х 30 метров и глубиной около метра. Лужа затрудняла движение транспорта.

Спасатели 30-й государственной пожарно-спасательной части 12-го государственного отряда немедленно выехали к месту вызова. На площади они с помощью мотопомпы откачали воду. Всего было откачано 263 кубометров дождевой воды.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Тем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.

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