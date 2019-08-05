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05 серпня 2019, понеділок, 09:02 23
Фінанси 2019-08-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ скуповує дешевий долар на міжбанку

НБУ скуповує дешевий долар на міжбанку

Національний банк у період з 29 липня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 510,2 млн доларів і продав 16,8 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 60 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 450,2 млн доларів – за єдиним курсом.

Також за єдиним курсом було продано 16,8 млн доларів

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 1 343,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 1 551,4 млн доларів, а продано – 139,73 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 2 910,1 млн доларів, а продав - 248,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.

Нерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень.

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