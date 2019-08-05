НБУ скуповує дешевий долар на міжбанку

Національний банк у період з 29 липня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку 510,2 млн доларів і продав 16,8 млн доларів.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nНБУ купив 60 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 450,2 млн доларів – за єдиним курсом.\r\nТакож за єдиним курсом було продано 16,8 млн доларів\r\nВикористовуючи Matching, НБУ з початку року купив 1 343,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.\r\nЗа єдиним курсом з початку року куплено валюти на 1 551,4 млн доларів, а продано – 139,73 млн доларів.\r\nТакож з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни\r\nУ цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 2 910,1 млн доларів, а продав - 248,23 млн доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.\r\nБанкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH\/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.\r\nНерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень.