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05 августа 2019, понедельник, 08:33 113
Происшествия 2019-08-05T08:37:25+03:00
Українські Новини
Сотрудник Госохраны не затормозил на светофоре под Киевом и погиб на месте, - СМИ

Сотрудник Госохраны не затормозил на светофоре под Киевом и погиб на месте, - СМИ

Вечером воскресенье, 4 августа, в городе Боярка под Киевом на перекрестке столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes. Водитель Aveo не успел затормозить и врезался во внедорожник, который остановился на светофоре, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 22:00.

По предварительной информации, водитель Mercedes остановился на красный цвет светофора. В этот момент в него и влетел седан Chevrolet. В результате столкновения водитель Aveo получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики не смогли его спасти - мужчина умер.

ДТП в Боярке. Фото: ДТП в Боярке. Фото: "Информатор"

Как сообщили правоохранители, погибшим оказался сотрудник Государственной службы охраны. Помимо медиков, которые уже покинули место происшествия, на улице Белогородская, 25 также находились спасатели ГосЧС, экипажи патрульных машин, а также следственно-оперативная группа.

Как сообщали Українські Новини, 4 июня Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших.

Также в центре Киева Renault врезался в дерево - сотрудник госохраны умер за рулем.

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