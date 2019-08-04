Прибыла на вызов о домашнем насилии: в Ровно мужчина избил полицейскую

В Ровно 45-летний мужчина напал на прибывшую на вызов полицейскую и избил ее. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что 26-летняя полицейская прибыла на вызов по поводу домашнего насилия и начала общаться с мужем заявительницы. Мужчина начал дергать младшую лейтенантку полиции за форменную одежду.\r\n"Потом нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", — отметили в полиции. \r\nОтмечается, что злоумышленника задержали.\r\nОткрыто уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" (ст.345 УКУ).\r\nМужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.\r\nКак сообщали Українські Новини, руководитель секретариата антикоррупционного комитета Рады избил патрульного.\r\nРанее на Оболони полицейского ударили по голове бутылкой и ограбили: среди подозреваемых несовершеннолетние.