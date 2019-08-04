Прибыла на вызов о домашнем насилии: в Ровно мужчина избил полицейскую

В Ровно 45-летний мужчина напал на прибывшую на вызов полицейскую и избил ее. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что 26-летняя полицейская прибыла на вызов по поводу домашнего насилия и начала общаться с мужем заявительницы. Мужчина начал дергать младшую лейтенантку полиции за форменную одежду.

"Потом нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", — отметили в полиции.

Отмечается, что злоумышленника задержали.

Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" (ст.345 УКУ).

Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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