подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 августа 2019, воскресенье, 16:12 285
Происшествия 2019-08-04T16:12:17+03:00
Українські Новини
Прибыла на вызов о домашнем насилии: в Ровно мужчина избил полицейскую

Прибыла на вызов о домашнем насилии: в Ровно мужчина избил полицейскую

В Ровно 45-летний мужчина напал на прибывшую на вызов полицейскую и избил ее. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что 26-летняя полицейская прибыла на вызов по поводу домашнего насилия и начала общаться с мужем заявительницы. Мужчина начал дергать младшую лейтенантку полиции за форменную одежду.

"Потом нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", — отметили в полиции. 

Отмечается, что злоумышленника задержали.

Открыто уголовное дело по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа" (ст.345 УКУ).

Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, руководитель секретариата антикоррупционного комитета Рады избил патрульного.

Ранее на Оболони полицейского ударили по голове бутылкой и ограбили: среди подозреваемых несовершеннолетние.

Больше новостей о: Избиение Полицейские избиение полицеских

Архив
Новости
В Мексике за неделю были убиты трое журналистов 17:30
Провал машины в яму на дороге. Фото: Алла Артемчук Завгородняя/Фейсбук
Фото дня: в Одесской области машина ушла "носом вниз" в огромную яму на дороге 17:05
Вилли Токарев. Фото: Википедия
Скончался певец-шансонье Вилли Токарев 16:40
Прибыла на вызов о домашнем насилии: в Ровно мужчина избил полицейскую 16:12
В Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик 15:45
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло 06:00 Карта
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде 14:30
больше новостей
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Смерч в Приморске Скриншот youtube.com/ИА«Одесса - медиа»
Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги 15:56
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok