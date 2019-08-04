Морская авиция Украины закончила учения над Черным морем

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.\r\nОб этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".\r\nВ течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.\r\nКульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.\r\n"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и обозначил зону для осуществления удара. На место поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".\r\nТакже в сети показали кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.