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04 августа 2019, воскресенье, 08:16 92
Силовые структуры 2019-08-04T08:16:15+03:00
Українські Новини
Морская авиция Украины закончила учения над Черным морем

Морская авиция Украины закончила учения над Черным морем

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на
Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019". Также в сети показали кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и обозначил зону для осуществления удара. На место поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".

Также в сети показали кадры с тренировок курсантов Национальной академии сухопутных войск.

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