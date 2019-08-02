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02 августа 2019, пятница, 21:00 73
Силовые структуры 2019-08-02T21:10:11+03:00
Українські Новини
Членов избиркома округа №69, где выиграл Балога, подозревают в фальсификации

Членов избиркома округа №69, где выиграл Балога, подозревают в фальсификации

Прокуратура объявила о подозрении в фальсификации 5 членам участковой избирательной комиссии округа №69 в Закарпатской области, выборы в котором выиграл депутат Верховной Рады Виктор Балога (внефракционный), баллотировавшийся от партии "Единый центр".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, члены участкового избиркома в селе Сухая (Иршавский район) незаконно выдали бюллетени для голосования на лиц, которые во время проведения голосования находились за границей.

То есть бюллетени были выданы лицам, которые не имели права на их получение.

Члены комиссии выдали более 90 таких бюллетеней.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, в округе на Закарпатье, где выиграл депутат Рады, пересчитывают голоса.

Ранее в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.

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