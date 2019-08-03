Зеленский планирует смену правления и совета Нацбанка

На сегодняшний день актуальным является вопрос не только назначения нового Кабмина, но и замена правления и совета Национального банка.

Об этом написал журналист Юрий Дощатов, ссылаясь на свои источники.

"В сентябре Президент планирует подать представление на увольнение Якова Смолия с поста главы НБУ. Вероятно, что вслед за ним уволится и все правление. Потом стоит ждать замену членов совета НБУ по квоте Президента", - пишет журналист.

Сейчас по квоте президента от Петра Порошенко в Совете НБУ находятся Николай Каленский, Богдан Данилишин, Василий Фурман и Александр Петрик.

Будут уволены все четверо или кто-то останется, пока не решено.

Как сообщали Українські Новини, по информации журналиста, претендентом на пост премьер-министра Украины может стать бывший замглавы Минфина Уманский.

Тем временем министр финансов Маркарова раскритиковала НБУ за неудержание курса гривны.