Зеленский планирует смену правления и совета Нацбанка

\r\nНа сегодняшний день актуальным является вопрос не только назначения нового Кабмина, но и замена правления и совета Национального банка.\r\nОб этом написал журналист Юрий Дощатов, ссылаясь на свои источники.\r\n"В сентябре Президент планирует подать представление на увольнение Якова Смолия с поста главы НБУ. Вероятно, что вслед за ним уволится и все правление. Потом стоит ждать замену членов совета НБУ по квоте Президента", - пишет журналист.\r\nСейчас по квоте президента от Петра Порошенко в Совете НБУ находятся Николай Каленский, Богдан Данилишин, Василий Фурман и Александр Петрик.\r\nБудут уволены все четверо или кто-то останется, пока не решено. \r\nКак сообщали Українські Новини, по информации журналиста, претендентом на пост премьер-министра Украины может стать бывший замглавы Минфина Уманский.\r\nТем временем министр финансов Маркарова раскритиковала НБУ за неудержание курса гривны.\r\n