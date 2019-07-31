Министр финансов Маркарова раскритиковала НБУ за неудержание курса гривны

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины за то, что он не прилагает усилия для сдерживания укрепления курса гривны. Об этом она написала в комментарии под постом на Facebook нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика, передает "Страна".

Сульжика возмутило, что гривне "абсолютно бездарно дают укрепляться" вместо того, чтобы накапливать резервы, снижать ставки, отменить все админограничения и ввести полную свободу движения капитала в стране. Как считает член набсовета, укрепление гривны должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 грн за доллар.

Скриншот: Facebook/ roman.sulzhyk

Министр полностью поддержала позицию автора поста и посокрушалась по поводу того, что ее ведомство не может влиять на НБУ.

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем", - написала Маркарова.

Другие комментаторы указали чиновнице на несогласованность монетарной и фискальной политики. В ответ на это она еще раз сослалась на неподконтрольность НБУ Минфину.

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячный предоставлено, ежедневные отчеты казначейства также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ ", - ответила Маркарова.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке продолжает стремительно дорожать.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июля на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс покупки - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.

ямчсм