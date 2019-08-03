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03 серпня 2019, субота, 10:00 23
Фінанси 2019-08-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський планує зміну правління і ради Нацбанку

Зеленський планує зміну правління і ради Нацбанку

Національний банк України. Фото: bigmir
Національний банк України. Фото: bigmir

На сьогоднішній день актуальним є питання не тільки призначення нового Кабміну, але і заміна правління та ради Національного банку.

Про це написав журналіст Юрій Дощатов, посилаючись на свої джерела.

"У вересні Президент планує подати подання на звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ. Ймовірно, що слідом за ним звільниться і все правління. Потім варто чекати на заміну членів ради НБУ за квотою Президента", - пише журналіст.

Зараз за квотою президента від Петра Порошенка у Раді НБУ знаходяться Микола Каленський, Богдан Данилишин, Василь Фурман і Олександр Петрик.

Будуть звільнені всі четверо чи хтось залишиться, поки не вирішено.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією журналіста, претендентом на посаду прем'єр-міністра України може стати колишній заступник голови Мінфіну Уманський.

Тим часом міністр фінансів Маркарова розкритикувала НБУ за неутримання курсу гривні.

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