Зеленський планує зміну правління і ради Нацбанку

На сьогоднішній день актуальним є питання не тільки призначення нового Кабміну, але і заміна правління та ради Національного банку.

Про це написав журналіст Юрій Дощатов, посилаючись на свої джерела.

"У вересні Президент планує подати подання на звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ. Ймовірно, що слідом за ним звільниться і все правління. Потім варто чекати на заміну членів ради НБУ за квотою Президента", - пише журналіст.

Зараз за квотою президента від Петра Порошенка у Раді НБУ знаходяться Микола Каленський, Богдан Данилишин, Василь Фурман і Олександр Петрик.

Будуть звільнені всі четверо чи хтось залишиться, поки не вирішено.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією журналіста, претендентом на посаду прем'єр-міністра України може стати колишній заступник голови Мінфіну Уманський.

Тим часом міністр фінансів Маркарова розкритикувала НБУ за неутримання курсу гривні.